Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, našla se na naslovnoj strani magazina Vog, gde je dala intervju i pozirala pred objektivom njihovog fotografa.

- San je postao java. Hvala Vog magazinu - napisala je Arina Sabalenka uz fotografije koje su objavljene u čuvenom časopisu.

Ona je dala i intervju u kojem je pričala o svojoj karijeri, nekim od najtežih momenata u životu, gubitku oca i verenika, ali i o novoj ljubavi koju je pronašla uz sadašnjeg verenika Jorgosa Frangulisa, koji je takođe pričao za ovaj časopis u sklopu priče o najboljoj teniserki sveta.

Sabalenka je pozirala u vrelom izdanju, gde je istakla svoje atribute, koje često pokazuje i na društvenim mrežama, posebno kada je na odmoru i van teniskog terena.

Nema sumnje da će mnogi njeni fanovi, posebno muški, biti oduševljeni ovim fotkama.