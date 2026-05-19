-Ludi finiš. Pobeda je pobeda, moramo da radimo na tome, da završimo utakmicu kako treba - rekao je Nik Kalates posle meča, prenose Sportske.

Atmosfera koju navijači Partizana prave u Beogradskoj areni ne prestaje da ga oduševljava.

-Zaista je fantastično. Svaki put kada stanem na parket kažem da su najbolji navijači u Evropi. Dali su nam energiju koja nam je bila prekopotrebna.

.-Meč je okončao sa osam asistencija, a navijači su ga nekoliko puta pozdravljali ovacijama sa tribina.

“Nadam se da ću igrati bolje. Nije bitno kako ja igram, nego da pobedimo. Biće sjajno za nas. Igramo pred njihovim navijačima sada, nadamo se pobedi.

Druga utakmica zakazana je već u četvrtak, ali će ovoga puta Crvena zvezda biti domaćin. I

-Biće negostoljubivo okruženje. Ako izađemo kako planiramo, imamo šanse da pobedimo tamo. Zašto ne pobediti tamo? Oni su dobar tim, znaju kako da igraju.

Da li Kalates ostaje u Partizanu?

-Ovo je moja sedamnaesta godina u kojoj sam profesionalac. Navikao sam na neke stvari. Zaista je sjajno što sam uopšte na parketu, a ovaj deo sezone je najbitniji. Čućete mnogo stvari o svakom igraču, a naš cilj je da završimo sezonu jako. Ne mislim o tome sada, fokusiran sam na ABA ligu. Na kraju sezone ćemo o tome - zaključio Kalates.