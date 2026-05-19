- Sa velikim rosterom pokazao je da može da bude jako konkurentan na evropskoj sceni. Sigurno je da smo u Ligi Evrope imali kvalitetnije protivnike nego što ćemo ih imati u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak, ne opuštamo se. Koga zmija ujede, i žabe se plaši. Imali smo neka negativna iskustva u prethodnim kvalifikacijama. Sigurno je da se nećemo zadovoljiti sa ovim igračkim kadrom, nego ćemo se pojačati - najavio je Terzić.

Nastavio je u istom ritmu.

-Generalnu probu ćemo imati u Sankt Peterburgu protiv Zenita 12. jula i već sedam dana kasnije počinje prvenstvo Srbije, a onda nam sledi i prva utakmica kvalifikacija. Već 17. juna ćemo znati par iz kojeg će nam pobednik doći na megdan 21. ili 22. jula. Spremno ulazimo, sa ogromnim iskustvom. Ništa ne može da nas iznenadi - rekao je Zvezdan.

Terzić je potvrdio da će Dejan Stanković ostati trener Zvezde, zajedno sa svojim stručnim štabom, ali i istakao da su svi svesni u kojim linijama tima su potrebna osveženja i pojačanja.

- Naš skauting tim na čelu sa Markom Marinom radi intenzivno već mesecima unazad. Privodimo kraju neke razgovore. Ne možemo reći imena igrača, ali radi se o fazi napada i poziciji štopera. Mislim da će navijači biti zadovoljni i da ćemo biti mnogo jači nego u prethodnim sezonama.

On je objasnio da pri dovođenju igrača finansije nisu najveći problem, već da igrači iz drugih razloga ne žele da dođu u Srbiju.

- Srpska liga je slaba liga sa slabom infrastrukturom i slabim intenzitetom. Sve su to sportske stvari koje nisu baš primamljive za igrače koji streme da odu u lige petice. Nije nam lako u Srbiji da dovedemo dobre igrače. Nije samo stvar finansija. Finansijski sitem je potpuno stabilan i projekcija je da i u narednih pet godina Crvena zvezda teško može da padne ispod 80 miliona godišnjeg prihoda - istakao je Terzić.