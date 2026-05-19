Naime, na zvaničnom sajtu kluba objavljen je izveštaj sa meča uz naslov: "ABA: Poraz u prvom meču polufinala, uz 41 slobodno bacanje za protivnika".

U tekstu se navodi:

"Ono što posebno "bode oči" u ovakvoj utakmici koja se praktično rešavala na jednu loptu, jeste odnos u slobodnim bacanjima koji dosta toga govori – 41 slobodno bacanje za protivnika, čak 15 više od Crvene zvezde?"

Tu se Zvezda nije zaustavila.

U klubu smatraju da je krajnje vreme da ABA liga reaguje i zbog dešavanja po završetku meča, pošto tvrde da su igrači gostujućeg tima bili zasuti predmetima pri izlasku sa parketa.

"Takođe, zaista je vreme da se prekine, ili počne da se sankcioniše zasipanje različitim predmetima po izlasku našeg tima sa terena, o čemu postoji i video zapis", poručili su iz Zvezde.

Na sajtu kluba objavljen je i detaljan osvrt na tok utakmice, uz konstataciju da je treća četvrtina bila ključ poraza. Crveno-beli smatraju da su tada potpuno izgubili ritam, pravili veliki broj grešaka i dozvolili Partizanu da stvori ogromnu zalihu.

Ipak, u Zvezdi ističu da je ekipa pokazala karakter kada se vratila iz minusa od 20 poena i prišla na samo jedan posed zaostatka.

Posebno su pohvaljeni Džordan Nvora, koji je ubacio 31 poen i odigrao najbolji meč u ABA ligi, kao i Džered Batler sa 18 poena. Dvocifren je bio i Ebuka Izundu sa 10 poena, dok je kod Partizana najefikasniji bio Dvejn Vašington sa 23.