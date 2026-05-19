Vlastislav Čepo gradi svoju MMA karijeru, u životu je već prošao nešto što mnogi neće nikada. Rođen je u Novom Sadu, sa 12 se preselio u Slovačku, u oktagon izlazi uz "Đurđevdan", fali mu komad kosti na šaci, sekli su ga nožem, razbijali flašu o glavu…

Čepo je borac koji nikada ne ide nazad, u svakoj borbi ide samo napred i bez straha. Ali, ko je zapravo Vlasto?

Otkrio je sve o svom poreklu.

- Odrastao sam u Vojvodini, u Novom Sadu. Prezime Čepo dolazi iz Hercegovine, deda je poreklom iz Gruda. Otac mi je rođen u Srbiji, majka takođe, ali je Slovakinja poreklom. U Vojvodini ima mnogo Mađara i Slovaka. S 12 godina preselili smo se u Slovačku, maka je željela da se preselimo, kako bi bila bliže rodbini. Živeo sam u Banskoj Bistrici i Bratislavi, bavio se ozbiljno fudbalom. Bio sam golman, sa svojim klubom došao iz treće do prve slovačke lige u kadetskom uzrastu, igrao sam do 17. godine - priča on.

Pa zašto je onda prestao?

- Nije to bilo za mene, smetalo mi kad samo pet ili šest igrača daje sve od sebe. Onda primiš četiri-pet komada, ljudi pročitaju u novinama samo rezultat i komentarišu da je golman 'rupa', a ja sam možda na toj utakmici skinuo par zicera. Zato se sad bavim individualnim sportom. Poslednju utakmicu odigrao sam sa 17, protivničkog igrača u šesnaestercu je srušio moj štoper, a sudija je meni pokazao crveni karton. Čak je i moj saigrač sudiji rekao da je on napravio prekršaj, a ne ja. Potpuno sam poludeo, zaleteo se prema njemu, pogodio sam ga levim krošeom. Potom je uleteo i pomoćni sudija, pravio se mangup, pa sam i njega pogodio. Dobio sam trogodišnju suspenziju, novčanu kaznu platio je klub, a oduzeti su nam i bodovi.

MMA je počeo da trenira sa 14 godina, ali se ubrzo prebacio na boks, jer su vlasnici kluba završili u zatvoru. Zato i sada voli "stend-ap". U boksu je nastupao pod zastavom Srbije.

Nastupa u velter kategoriji, do 77 kilograma, a sedam godina je bio redar u noćnim klubovima.

- Vikendima sam redario u noćnim klubovima, preko nedelje smo čuvali kazina, barove... Bilo je svega, često su me napadali jer nisam velik pa su mislili da sam slab i da ne znam da se bijem. Imao sam mnogo povreda. Evo, pukla mi je ruka, fali mi komad kosti. Na sparingu uvek moram posebno da bandažiram tu ruku, ali nemam vremena da se operišem, izgubio bih godinu dana karijere. Po ruci su me isekli nožem. Jedan mi je čak skoro odgrizao prst. Jednom su mi flašu razbili o glavu. Imali smo mi i pištolj, ali stvarno nisam želeo nikakve probleme. Nikad protiv mene nije podignuta krivična prijava, a to je u ovom poslu retkost. Popiju, nadrogiraju se i onda prave probleme, najgora kombinacija.

Da se trud ispalati i da nikada nema predaje, dok je činjenica da ja Vlasto potpisao za UFC! Boriće se u Beogradu, a Čepo je dogovorio ugovor na četiri borbe.

Jedno je sigurno, zbog njega će da "gori" "Arena".