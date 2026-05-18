Rukometna reprezentacija Srbije bila je bolja u dvomeču sa Mađarskom i nakon što je u Nišu slavila sa 31:29 pre tri dana, u nedelju je u Vespremu izgubila jednim golom razlike (31:30) što im je bilo dovoljno za vizu za Svetsko prvenstvo u januaru naredne godine u Nemačkoj.

Stresni dani i utakmice su iza izabranika španskog stručnjaka Raula Gonzalesa. Tesno je bilo u dvomeču sa sjajnom selekcijom Mađarske, ali su naši momci konačno napravili taj poslednji korak.

Posle meča, naši rukometaši su se opustili uz muziku i piće, a pesma koja je podigla atmosferu na maksimum bila je Ceca - Nevaljala.

- Ti voliš nju, a tebe ja, o da li to, ona zna - odzvanjalo je autobusom u Vespremu.

Potom su zapevali i "Ja sam momče sa Kosova", koju izvode Dejan Petrovic Big bend i Milan Vasić.