Španski stručnjak Albert Rijera zvanično je napustio klupu Ajntrahta iz Frankfurta nakon samo 14 odigranih utakmica.

Klub iz Bundeslige saopštio je da je ugovor raskinut sporazumnim dogovorom dve strane, a ovakav epilog usledio je nakon sezone u kojoj je ekipa ostala na osmom mestu na tabeli, što znači da Ajntraht sledeće godine neće igrati u evropskim takmičenjima.

Trener koji se zimus povezivao sa Crvenom zvezde je tokom svog kratkog boravka u Frankfurtu zabeležio učinak od četiri pobede, pet remija i pet poraza. Na odlasku iz kluba je istakao da je zajednički zaključak bio da je vreme za prekid saradnje, dodavši da kao šef stručnog štaba preuzima potpunu odgovornost za ostvarene rezultate koji su izostali.

On je naglasio da ne žali zbog svojih odluka i da ništa ne bi menjao u svom radu, jer mu je primarni cilj bio razvoj fudbalera i zaštita tima u svakom trenutku. Na kraju se zahvalio svima u Frankfurtu što je imao priliku da bude deo istorije Ajntrahta, poželevši klubu sve najbolje u budućnosti.