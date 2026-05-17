Katalonski tim je poveo preko Rafinje u 28. minutu, a isti igrač u strelce se upisao i u 62. minutu.
Ekipa iz Sevilje je smanjila golom Iska u 69. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Žoao Kanselo u 74. minutu.
Utakmica nije imala rezultatski značaj, pošto je Barselona ranije osigurala 29. titulu prvaka Španije, dok je Betis osigurao peto mesto koje vodi u Ligu šampiona.
Barselona na prvom mestu Primere ima 94 boda, 11 više od drugoplasiranog Real Madrida, a Betis na petoj poziciji ima 57 bodova.
U poslednjem kolu Barselona gostuje Valensiji, dok Betis dočekuje Levante.
Potvrdili dominaciju: Barselona ostvarila još jednu ubedljivu pobedu
Fudbaleri Barselone pobedili su na svom terenu Betis sa 3:1, u utakmici pretposlednjeg, 37. kola španske Primere.
