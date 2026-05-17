Katalonski tim je poveo preko Rafinje u 28. minutu, a isti igrač u strelce se upisao i u 62. minutu.



Ekipa iz Sevilje je smanjila golom Iska u 69. minutu, dok je konačnih 3:1 postavio Žoao Kanselo u 74. minutu.



Utakmica nije imala rezultatski značaj, pošto je Barselona ranije osigurala 29. titulu prvaka Španije, dok je Betis osigurao peto mesto koje vodi u Ligu šampiona.



Barselona na prvom mestu Primere ima 94 boda, 11 više od drugoplasiranog Real Madrida, a Betis na petoj poziciji ima 57 bodova.



U poslednjem kolu Barselona gostuje Valensiji, dok Betis dočekuje Levante.