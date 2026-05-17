Klub osnovan 1907. godine je iz varošice Špizne-Elversberg koja ima samo 13 hiljada stanovnika, a igra na stadionu koji prima 10 hiljada navijača.



Elversberg je prvi put u istoriji plasman u Bundesligu 2 osigurao 2023. godine, a sad je uspeo da se domogne i elitnog ranga takmičenja.

U baražu za plasman u elitu igraće trećeplasirani Paderborn protiv Volfsburga, koji je kao 16. okončao u Bundesligi.

U treću ligu su ispali Fortuna iz Dizeldorfa i Minster. Grojter Firt će igrati baraž za opstanak protiv Esena, trećeplasiranog iz treće lige.