Fudbaleri Juventusa značajno su sebi zakomplikovali put ka Ligi šampiona pošto su na svom terenu izgubili od Fiorentine sa 2:0 u 37. kolu Serije A.

Gosti iz Firence su poveli u u 34. minutu golom Endura, a konačan rezultat je postavio Rolando Mandragora u 83. minutu. Dušanu Vlahoviću je u 70. minutu poništen gol zbog ofsajda. Juventus je ovim porazom pao na peto mesto sa 68 bodova, koliko ima i Komo i male su šanse da se plasira u Ligu šampiona. "Bjankonere" u poslednjem kolu očekuje gradski derbi sa Torinom na gostujućem terenu. Vlahović je odigrao ceo meč, dok je Filip Kostić ostao na klupi.

Možda i ključni korak ka evropskoj eliti napravili su Milan i Roma. "Rosoneri" su kao gosti savladali Đenovu rezultatom 2:1. Milan je poveo golom Nkunkua iz penala u 50. minutu, a pobedu je potvrdio Atekame pogotkom u 81. Jedini gol za Đenou je postigao Vaskez u 87. minutu. Strahinja Pavlović je odigrao svih 90 minuta za pobedničku ekipu.

Milan je tako prekinuo niz od dva uzastopna poraza i sada je treći sa 70 bodova, koliko ima i Roma koja je u velikom rimskom derbiju nadigrala Lacio sa 2:0. Strelac oba gola za "vučicu" bio je Đanluka Mančini u 40. i 66. minutu. U poslednjem kolu Milan dočekuje Kaljari, a Roma gostuje Veroni.

Napoli je kao gost deklasirao odavno drugoligaša Pizu rezultatom 3:0 i tako kolo pre kraja obezbedio plasman u Ligu šampiona. Golove su dali Skot Mektomini u 21, Amir Rahmani u 27. i Rasmus Hojlund u 90+2. minutu. Vanja Milinković-Savić nije branio za Napoli, ostao je na klupi.