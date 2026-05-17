Nakon što je rešena dilema u Škotskoj, preostalo je još samo jedno prvenstvo da se završi, ali koje neće mnogo promeniti situaciju Crvene zvezde u kvalifikacijama, a to je Austrija.

Seltik je u poslednjem kolu pobedio Harts i uzeo trofej, što znači da je poslao AEK među moguće rivale crveno-belih u plej-ofu, ali o tome ćemo malo kasnije.

Sada da pogledamo ko su mogući protivnici na startu kvalifikacija, u drugom kolu:

Vikingur (Island)

Kairat (Kazahstan)

Univerzitatea Krajova (Rumunija)

Riga (Letonija)

Ki Klaksvik (Farska ostrva)

Flora Talin (Estonija)

Larne (Severna Irska)

Petrokub (Moldavija)

Nju Sejnts (Vels)

Arhus (Danska)

Tun (Švajcarska)

Mjalbi (Švedska)

Jasno je da ovde postoji nekoliko ozbiljnih "mina". Pre svega se misli na šampione Danske, Švajcarske i Danske, pa i Rumunije. Sve ostalo ne bi trebalo da pravi problema Zvezdi.

Sada idemo i do potencijalnog trećeg kola i mogućih rivala:

Šamrok Rovers (Republika Irska)

Kups (Finska)

Hapoel Ber Ševa (Izrael)

Drita (tzv. Kosovo)

Linkoln (Gibraltar)

Borac Banja Luka (Bosna i Hercegovina)

Kada se pogleda ovaj spisak, čini se da crveno-bele ne čeka težak zadatak, ali... Ne treba zaboraviti da su moguća pomeranja. Pre svega jer bi upravo Arhus, Tun i Mjalbi mogli da pobede nekoga u drugom kolu i prezumu njihov koeficijent, pa tako postanu mogući protivnici Zvezde.

Sada idemo i do onog glavnog, gde je Zvezda zastala prošle sezone, a to je plej-of runda. Kao i u prethodnim kolima i ovde bi crveno-beli bili među povlašćenim timovima, a protivnici bi bili:

AEK (Grčka)

Celje (Slovenija)

Omonija (Kipar)

LASK (Austrija)

Viking (Norveška)

Ovde se, naravno, dolazi do glavnog i najtežeg izazova, pa su i protivnici takvi. Sigurno da bi bio spektakl ako bi Zvezda igrala protiv AEK-a ili Vikinga. Dok bi nešto lakši zadatak verovatno bila Omonija, Celje, pa i LASK.

Žreb za drugu rundu je 17. juna, za tačno mesec dana, a prvi mečevi na program su 21. i 22. jula.