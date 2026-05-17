Mogao bi Uroš Račić da promeni klub, ali ne i državu. Potencijalni reprezentativac Srbije je na meti Panatinaikosa nakon dobre sezone u Arisu, piše “Slvoice” iz Grčke.

Naime, Rafa Benitez gleda u pravcu bivšeg fudbalera Zvezde i veruje da bi Račić bio adekvatno pojačanje za vezni red. Navodno se Igor Gluščević, menadžer momka koji je upisao 13 mečeva za reprezentaciju Srbije prošlog petka sastao sa Benitezom kako bi porazgovarali o Račiću.

Kraljevčanin ima ugovor do leta 2029. godine, i navodno je jedan od plaćenijih fudbalera Arisa, te je upitno koliko se uklapa u redukovanje budžeta koje je na snazi u Panatinaikosu.

Aris ga je minulog leta doveo za 2.500.000 evra, a u tekućoj sezoni je na 35 mečeva upisao četiri gola i dve asistencije. U Atini bi ga u slučaju prelaska sačekali Filip Đuričić i Miloš Pantović.