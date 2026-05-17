Fudbaleri mađarskog Đera osvojili su titulu posle 13 godina čime su prekinuli potpunu dominaciju Ferencvaroša. Posle velike borbe u poslednjem kolu savladana je Kišvarda sa 1:0 golom Benbualija.

Veliki udeo u tituli Đera ima i nekada veliki talenat Crvene zvezde, Zeljko Gavrić, koji je sezonu završio sa 12 golova i četiri asistencije u svim takmičenjima.

Gavrić je 2021. godine otišao put Mađarske i to baš u Ferencvaroš za 1.200.000 evra. Igrao je i za Dunajsku Stredu odakle je prešao u Đer.