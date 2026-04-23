Posle 13 godina pauze Đer se nalazi u prilici da osvoji titulu, ali danas se klub iz istoimenog grada oprostio od potencijalne duple krune.

Namučili su glavnog takmaca na oba fronta, slavni Ferencvaroš, ali domaćin se bolje snašao u penal seriji i sa bele tačke stigao do odlučujuće utakmice u Kupu Mađarske.

Franko Kovačević je posle četiri minuta doveo domaće u vođstvo, da bi zatim Mark Csinger i Klaudiu Bumba doneli preokret Đeru. Ipak, u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena za izjednačenje se postarao Džonatan Levi.

Ovom prilikom sa klupe je šansu dobio nekadašnji biser Crvene zvezde, Željko Gavrić, koji se igrama tokom sezone istakao kao jedan od lidera tima. Uneo je srpski ofanzivac svežinu u redovima gostiju, ali ni to nije pomoglo Đeru da dođe do konačnog preokreta.