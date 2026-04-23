Došao je kao veliko pojačanje u redove Crvene zvezde prošlog leta. Platili su crveno-beli za njegovu slobodu 3.500.000 evra.

Dugo na "Marakani" traže igrača kakav je bio Seku Sanogo i činilo se da će upravo reprezentativac Gambije Mahmudu Badžo biti taj koji će moći da donese ono što je falilo u veznom redu Zvezde.

Ipak, "dečije bolesti" i greške koje skupo koštaju odmah na početku mandata koštale su Badža ispadanjem iz tima. Igrao je kao rezervista, gotovo uvek presedeo ceo meč na klupi, ali... stigao je meč protiv Železničara iz Pančeva.

Sigurno da Dejan Stanković neće dati šansu nekome ko je svojim zalaganjem nije zaslužio, a Gambijac je zaigrao u Banatu od prvog minuta i ne da je opravdao poverenje šefa struke...

Badžo je bio najbolji igrač meča, postigao i prvenac u crveno-belom dresu i možda najavio da (ipak) zaslužuje svoje mesto u redovima šampiona.

Možda je ovo najava onoga zbog čega je i došao u Beograd iz Dunajke Strede.