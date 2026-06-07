Loizos Loizuo je novi fudbaler Crvene zvezde, javljaju Kiprani. Kako piše “Thema Sports” – Loizuo je uspešno prošao lekarske preglede i potpisao ugovor sa Zvezdom.

Pisalo se prethodnih dana da je Zvezda platila Loizua 3.000.000 evra, a da će momak rođen 2003. godine imati platu od pola miliona evra godišnje. Zanimljivo je to da će 15 posto od obeštećenja ići Omoniji, u kojoj je ponikao.

Selektor Kipra je potvrdio da je Loizou otišao u Beograd kako bi sve završio sa Zvezdom i da ga zbog toga neće biti u sastavu za prijateljsku utakmicu sa Slovenijom.

Podsetimo, Zvezda je navodno dogovorila dolaske i Mohameda Abu Fanija, Mohameda Čama i Kristijana Balova. Pojavile su se informacije iz Turske da crveno-beli rade na dovođenju Drise Kamare iz Gacijantepa, a spekulisalo se i da će ugovori Džeja Enema i Strahinje Erakovića koji su na pozajmici u Zvezdi biti otkupljeni.