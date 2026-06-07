Vozač Dukatija Španac Mark Markez pobednik je današnje trke u Moto GP šampionatu za Veliku nagradu Mađarske na stazi "Balaton park".

Markez je do trijumfa stigao rezultatom 42:55.32. Španac je danas zabeležio 100. pobedu u svim kategorijama, a 74. trijumf u "kraljevskoj klasi".

Drugo mesto na VN Mađarske osvojio je vozač ekipe Red Bul KTM Španac Pedro Akosta, koji je za pobednikom kasnio 1,343 sekunde.



Treći je bio vozač Dukatija Italijan Frančesko Banjaja, koji je za Markezom zaostao 11,362 sekunde.

U prvom krugu došlo je do incidenta, pošto je Horhe Martin izgubio kotrolu i oborio Fermina Aldegera, Marka Becekija, Raula Fernandeza i Fabija di Đanantonija, koji je jedini uspeo da se vrati na stazu i nastavi trku.

Prvo mesto u generalnom plasmanu drži vozač Aprilije Marko Beceki sa 180 bodova, dok je drugi Španac Horhe Martin iz Aprilije sa 160.

Naredna trka u Moto GP šampionatu biće održana 21. juna za VN Češke.