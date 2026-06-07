Ne postoji više dilema – Dušan Vlahović će od 1. jula biti slobodan, i verovatno najatraktivniji igrač na tržištu “free agenata”.

Klubovi stoje u redu da ga potpišu, a čini se da su najuporniji ipak oni sa Bliskog istoka. Isti oni koji mogu da Vlahoviću ponude i više od 12.000.000 evra po sezoni koliko je imao u Juventusu tokom poslednje godine ugovora.

Kako piše “Calcio Mercato” – Saudijci žele tokom leta da dodatno ojačaju svoju ligu i u skladu s tim gledaju ka svim mogućim i zvučnim imenima koje bi mogli da dovedu. I jedna od glavnih meta je upravo Vlahović.

Uzdajući se u finansijsku moć, imaju puno pravo da veruju da će biti najatraktivnija destinacija za srpskog napadača ka kome gledaju Barselona, Bajern Minhen, Milan…