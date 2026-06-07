Mnogi su ga smatrali za najboljeg igrača sa prostora bivše Jugoslavije. Nakon impresivnih partija u Evropi je otišao u NBA ligu, ali početak u Portlandu nije bio dobar. Napustio je taj klub i potpisao za Nju Džersi i počeo da pokazuje šta sve zna i ume.

Tako je bilo sve do kobnog 7. juna 1993. godine, kada je poginuo u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj kod Ingolštada.

Imao je samo 29 godina kada je nastradao u "Golfu" koji je vozila njegova tadašnja devojka Klara Salanci. Spavao je na suvozačkom mestu, odmarao i nažalost nikada više se nije probudio. Automobil kojim je ona upravljala je "podleteo" pod kamion i njemu spasa nije bilo, dok je ona prošla bez ikakvih problema, a treća osoba u automobilu Hilal Edebal koja je završila u komi, ali je preživela.

- Nije htela da ubije Dražena, ali je vozila prebrzo. I uništila mi je život - rekla je svojevremeno Hilal i rekla da zbog tog događaja ima "rupe u pamćenju" i da se ne seća udesa i mnogih detalja.

Detalji nesreće brzo su dospeli u javnost, a o tome je pričao i Draženov mlađi brat Aco Petrovič.

- Dražen je spavao, padala je jaka kiša, taj kamion koji se preprečio na putu bio je na jednoj uzbrdici, devojka koja je vozila morala je da ga vidi, bi oje na ravnom delu puta. Da je bio iznenadni udes, bio bi lančani sudar, ali niko drugi se nije sudario, svi osim nje su uspeli da stanu. Imala je i treću zaustavnu traku, mogla je da prođe tuda, da ga zaobiđe... Ekspertiza je utvrdila da ona uopšte nije pomerila volan, zabila se frontalno u kabinu kamiona i to onom stranom na kojoj je spavao Dražen - ispričao je Aco.

Njegovu verziju je potvrdio i policajac Binder koji je bio na mestu nesreće.