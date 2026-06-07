Reprezentativka Srbije Aleksandra Perišić osvojila je srebrnu medalju na prestižnom Grand pri turniru u Rimu, koji je jedan od najznačajnijih takmičenja u svetskom tekvondou.

Perišić je osvojila je srebrnu medalju nakon niza sjajnih nastupa i još jednom potvrdila mesto u samom vrhu svetskog tekvondoa.

Na turniru u Rimu reprezentativac Srbije Stefan Takov stigao je do bronzanog odličja. Srpski reprezentativac je u glavnom gradu Italije pokazao borbenost, kvalitet i šampionski karakter na jednom od najzahtevnijih turnira sezone.