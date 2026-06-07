Ruskinja Mira Andrejeva osvojila je titulu na Rolan Garosu. Ona je u finalu pobedila Poljakinju Maju Hvalinsku sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2.

Andrejeva ima 19 godina, a ovo joj je prva grend slem titula u karijeri. Posle meča dogodio se veliki skandal koji je bacio senku na samo finale.

Naime, Rolan Garos je jedini grend slem gde se posle finala pušta himna pobednika. Ipak, Andrejeva je bila uskraćena za svečani trenutak, pošto nije puštena himna Rusije.

Jasno je da postoje zabrane i restrikcije za ruske sportiste, ali momenat koji je Miri trebalo dodatno da ulepša ceo taj doživljaj je izostao.