Ruska teniserka Mira Andrejeva nedavno je osvojila Rolan Garos, što joj je prva grend slem titula u karijeri. U odličnom raspočoženju stigla je na Vimbldon gde će pokušati da se domogne pehara na najvećem turniru na svetu.

Andrejeva je na jednom treningu na vimbldonskim terenima iskopirala najboljeg tenisera svih vremena Novaka Đokovića i pojela malo trave.

Novak je svaku titulu na Vimbldonu proslavljao tako što bi potapšao teren, a onda gricnuo malo trave. Uradio je to sedam puta, što se izgleda dopalo Ruskinji. Cilj Andrejeve je jasan, titula na trećem grend slemu u sezoni.

Vimbldon je na programu od 29. juna do 12. jula i ostaje nam da vidimo da li će Novak po osmi, a Mira po prvi put pojesti malo vimbldonske trave.

Žreb se održava u petak u 11 časova.