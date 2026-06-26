Posle izgubljenog susreta, u centru pažnje se našao Jung-Vu Seol, defanzivac Zvezde i azijske selekcije, pošto su igrači redom dobijali uvrede od ljutih navijača na društvenim mrežama.

Seolova agencija "Sport project" je u skladu sa tim objavila da "planira da bez ikakve popustljivosti odlučno reaguje na nezakonite radnje kao što su zlonamerne uvrede, lični napadi i širenje lažnih informacija".

Uz dodatak da su među nekim navedenim komentarima i porukama identifikovani slučajevi koji prevazilaze granice zdravog izržavanja mišljenja, uključujući psovke, lične napade, klevetu i širenje laznih informacija.

Seolova agencija smatra da takvo ponašanje šteti, ne samo igraču, već i njegovoj porodici i ljudima iz njegovog okruženja.