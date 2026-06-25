Posle odličnog početka i pobede nad Češkom, reprezentacija Južne Koreje izgubila je od Meksika i Južne Afrike i ispala sa Mundijala.

Medijima u ovoj zemlji to se nije dopalo pa su na udaru bili mnogi reprezentativci, među kojima je i defanzivac Crvene zvezde Jung Vu Seol zbog čega je reagovala njegova zastupnička agencija.

Agencija je najavila pravne mere, bez popustljivosti na nezakonite radnje, zlonamernu klevetu, lične napadače i širenje lažnih informacija.

- Među nekim od nedavnih komentara i poruka identifikovani su slučajevi koji prevazilaze granice zdravog izražavanja mišljenja, uključujući psovke, lične napade, klevete i širenje lažnih informacija. Takvi postupci se ne mogu opravdati ni pod kojim okolnostima i mogu naneti ozbiljnu štetu ne samo igraču, već i porodici i onima u njihovom okruženju. Ovo takođe narušava prostor za mnoge navijače koji nastavljaju da pružaju podršku i komuniciraju na zdrav način i urušava kulturu zdrave komunikacije. Radićemo na tome da obezbedimo nastavak kulture zdrave komunikacije u kojoj se poštujemo jedni druge - stoji u saopštenju agencije igrača Crvene zvezde.