Selektor Španije Ćus Mateo saopštio je danas spisak od 14 košarkaša na koje će računati za julski FIBA "prozor" kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.



Na spisku su: Izan Almansa, Fransis Alonso, Feran Basas, Dario Brizuela, Alvaro Kardenas, Alberto Dijaz, Hugo Gonzales, Vili Ernangomez, Pjer Oriola, Hoel Para, Oriol Pauli, Haime Pradilja, Mario Sent-Superi i Santi Husta.

Španija 2. jula dočekuje Dansku, a tri dana kasnije gostuje Gruziji u pretposlednjem i poslednjem kolu kvalifikacione Grupe A. Sa učinkom 4-0 u prva četiri kola Španija je već osigurala plasman u drugu fazu kvalifikacija.