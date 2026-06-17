Fudbalska reprezentacija Južne Koreje našla se u centru pažnje zbog neobičnog događaja koji se odigrao pred utakmicu drugog kola grupe A na Svetskom prvenstvu protiv domaćina Meksika.

Korejci su se nakon pobede nad Češkom u prvom kolu (2:1) spremali za novi izazov, ali je njihov trening u Gvadalahari iznenada prekinut.

Prema navodima južnokorejskih medija, tokom zatvorenog treninga iznad terena pojavio se dron koji je snimao aktivnosti reprezentativaca. Letelicu su tokom zagrevanja primetili igrači i članovi stručnog štaba, što je odmah izazvalo reakciju obezbeđenja.

Situacija je brzo eskalirala, pa je na teren pozvana Nacionalna garda Meksika. Njeni pripadnici su po dolasku neutralisali dron i oborili ga bez odlaganja.

Ipak, incident se tu nije završio. Dok su nadležni pokušavali da pronađu i preuzmu oborenu letelicu, dvojica nepoznatih muškaraca uspela su da stignu do nje pre policije. Pretpostavlja se da su upravo oni upravljali dronom, nakon čega su uzeli opremu i udaljili se sa lica mesta. Sigurnosne kamere snimile su osumnjičene, a policija je pokrenula potragu za njima.

Podsetimo, za Južnu Koreju igraju fudbaler Crvene zvezde Jung Vu Seol, kao i nekadašnji igrač crveno-belih In Bum Hvang.