Kristijano Ronaldo neće po dobrom pamtiti početak Svetskog prvenstva. Portugal je u prvom kolu grupe K odigrao samo 1:1 sa ekipom DR Konga, što je ogromno iznenađenje s obzirom na to da je sastav Roberta Martineza jedan od favorita za titulu.

Ronaldo je odigrao utakmicu za zaborav. Legendarni napadač se u prvom poluvremenu nije video na terenu, dok je u drugom propustio dve odlične prilike koje je u prošlosti bez problema pretvarao u golove.

Ipak, godine čine svoje, bez obzira što je reč o jednom od najboljih fudbalera svih vremena. Kristijano Ronaldo je nastavio loš niz i stigao do brojke od čak deset uzastopnih utakmica na Svetskim i Evropskim prvenstvima bez postignutog pogotka.

Tokom tog perioda je uputio 33 udarca ka protivničkom golu, ali je samo 11 završilo u okvir gola, što dovoljno govori o krizi efikasnosti.

Priliku da prekine sušu Ronaldo će imati u narednom kolu protiv Uzbekistana.