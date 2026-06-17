Mladi defanzivac Hrvatske Luka Vušković ušao je u istoriju hrvatskog fudbala već na svom debiju na Svetskom prvenstvu.

Talentovani štoper našao se u startnoj postavi selektora Zlatka Dalića za duel prvog kola Mundijala protiv Engleske i sa 19 godina, tri meseca i 24 dana postao najmlađi fudbaler koji je ikada zaigrao za Hrvatsku na najvećoj svetskoj smotri.

Vušković je tako oborio rekord koji je više od 12 godina držao Mateo Kovačić. Vezista "Vatrenih" imao je 20 godina i 37 dana kada je 12. juna 2014. godine debitovao na Svetskom prvenstvu protiv Brazila.

Na trećem mestu večne liste nalazi se Joško Gvardiol, koji je protiv Maroka na Mundijalu u Kataru 2022. godine imao 20 godina i 304 dana.