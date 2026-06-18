Bila je ovo najbolja utakmica od početka Mundijala, a naročito impresivno bilo je prvo poluvreme.

Golove za Englesku postigli su Hari Kejn u 12. i 42. minutu, Džud Belingem u 47. i Markus Rašford u 85. minutu. Golove za Hrvatsku postigli su Martin Baturina u 36. i Petar Musa u petom minutu nadoknade prvog poluvremena.

U osmom minutu Kejn je pokušao sa ivice kaznenog prostora, ali je njegov udarac blokirala odbrana Hrvatske, pa je lopta završila u korneru.

Nakon izvedenog kornera hrvatski kapiten Luka Modrić je nespretno nogom udario Nonija Maduekea u kaznenom prostoru, a sudija Klemon Turpan odmah je pokazao na "belu tačku".

Penal je u 10. minutu izveo Kejn, ali je njegov udarac zaustavio golman Dominik Livaković. Ipak, posle reakcije iz VAR sobe penal je ponovoljen, pošto je hrvatski golman ranije izašao sa gol-linije.

Kejn je dva minuta kasnije bio precizan sa "bele tačke" i doveo selekciju Engleske u vođstvo.

Engleska je u nastavku pokušavala kontrama, ali nisu stvorili ozbiljniju šansu.

Hrvatska je prvi udarac u okvir gola uputila u 36. minutu, a upravo je tada lopta završila u golu rivala.

Loptu je odlično odložio Petar Sučić, a do nje je na ivici šesnaesterca došao Baturina, koji preciznim udarcem postiže svoj drugi gol u reprezentaciji.

Šest minuta kasnije Engleska je ponovo došla u vođstvo. Korner je izveo Deklan Rajs, a Kejn je glavom savladao Livakovića.

U četvrtom minutu nadoknade prvog poluvremena udarac iz daljine je uputio Mario Pašalić, ali je lopta završila preko gola.

Samo minut kasnije, u poslednjem napadu u prvom poluvremenu, Hrvatska stiže do novog izjednačenja. Loptu je u šesnaesterac poslao Mario Pašalić, glavom je loptu ka Musi poslao Ivan Perišić, a fudbaler Dalasa je sa šest metara savladao golmana Džordana Pikforda.

Početak drugog poluvremena protekao je u dominaciji Engleske, koja je već u 47. minutu stigla do trećeg gola.

Loptu je u prostor poslao Eliot Anderson, do nje je došao Belingem koji je zatim izašao pred golmana Livakovića i uputio precizan udarac.

Minut kasnije Belingem je iz kaznenog prostora pokušao još jednom da savlada hrvatskog golmana, ali je Livaković loptu poslao u korner.

Posle kornera šansu je imao Niko O'Rajli, nakon što je prazan gol ostavio Livaković, ali je engleski fudbaler šutirao samo pored gola.

Usledile su nove prilike za Englesku, poput udarca Rajsa u 52. minutu, dok su u 55. minutu posle još jednog prekida dva puta glavom pokušali O'Rajli i Entoni Gordon, ali je oba puta Livaković odbranio.

Livaković je nastavio sa sjajnim odbranama i Hrvatska je taj period igre završila sa jednim primljenim golom.

Usledio je mirniji deo igre, a Hrvatska je prvu šansu u drugom poluvremenu imala u 76. minutu, kada je iskosa iz šesnaesterca šutirao Marko Pašalić, ali je Pikford odbranio njegov udarac.

Hrvatska je zatim nastavila da stvara šanse, ali promene rezultata nije bilo nakon udaraca Ivana Matanovića i Matea Kovačića.

Engleska je pitanje pobednika rešila u 85. minutu posle odlične akcije. Asistenciju je uputio Bukajo Saka, a Rašford je iz blizine loptu poslao u gol.

Od 1.00 u ovoj grupi se sastaju Gana i Panama.

Engleska u drugom kolu Grupe L 23. juna igra protiv Gane u Bostonu, a Hrvatska igra protiv Paname 24. juna (1.00, Toronto).

ENGLESKA - HRVATSKA 4:2 (2:2)

Stadion: AT&T (Dalas)

Sudija: Klermon Turpan (Francuska)

Kraj! Pobeda Engleske protiv Hrvatske 4:2! 90. minut - Igraće se još šest minuta. 85. minut - Goooool! Rašford stavlja tačku na meč! Sevnula je kontra i sada je Hrvatska na kolenima. 84. minut - Udarac Kovačića sa preko 20 metara, suviše je to lako za Pikforda. 81. minut - Sve opasniji napadi Hrvatske. Mogu li do izjednačenja? 78.minut - Neugodno je bilo po golmana Engleske. Igor Matanović je opalio, lopta rikošetirala, ali ju je Džordan Pikford primirio. 69. minut - Nova pauza za hidrataciju. 63. minut - Konačno su Hrvati uzeli malo vazduha i oslobodili se pritiska Engleza. 57. minut - Pa, šta radi Livaković!? Skinuo je još dva neverovatna šuta. 56.minut - Sve brani Dominik Livaković. prvo udarac Nika O'Rajlija, a zatim i Entonija Gordona iz peterca. Ozbiljni naleti Engleza, nadiru sa svih strana. 52.minut - Deklan Rajs ima strašan šut i sada je to demonstrirao. Iskosa sa leve strane je odapeo, a Dominik Livaković sačuvao Hrvate. Sjajna odbrana. 49. minut - Velika prilika za Engleze. Rajs je izveo korner, O'Rajli je ostao sam, tukao je glavom, ali lopta završava pored gola. 47. minut - Goooool! Engleska po treći put vodi, ovoga puta strelac je Belingem! Nastavili su tamo gde su stali u prvom poluvremenu. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme, nadamo se da će biti jednako uzbudljivo ka prvo. 45+5 - Gooool! Hrvatska posle sjajne akcije stiže do izjednačenja, strelac je Musa! 45. minut - Igraće se još pet minuta u prvom poluvremenu. 42. minut - Goooool! Engleska opet vodi i opet Kejn! Rajs je izveo korner, a Kejn glavom sjajno reagovao i matirao Livakovića! 36. minut - Gooool! Hrvatska stiže do izjednačenja! Evrogol Baturine! Možda i najlepši gol od početka Mundijala! 30. minut - Mirniji period meča. Čekamo odgovor Hrvatske. 23. minut - Idemo na prvu pauzu za hidrataciju. 21. minut - Hrvatska deluje dosta bezidejno. 15.minut - Blagog kontakta je bilo, tražio je Petar Musa penal, ali ga nije dobio. Na sve to Hrvatima je oduzet korner, nisu ga na vreme izveli. 12. minut - Goool! Ovoga puta Kejn ne greši, Engleska vodi! 11.minut: Sudija čeka signal, izgleda da je Dominik Livaković izašao ispred gol-linije sa obe noge. Ponoviće se penal.

10. minut - Livaković je odbranio penal koji je izveo Kejn! Au, kakva ludnica!

9. minut - Penal za Engelsku! Skrivio ga je Luka Modrić, neoprezan start nad Maduekeom

3.minut - Hrvati su izborili korner, udarac iz ugla izveo je Ivan Perišić i pronašao je na drugoj stativi Boška Šutala, međutim, nije se snašao štoper i poslao je loptu daleko preko gola.

1.minut - Utakmica je počela.

21.15 - Sa Klementom Turpanom, Hrvatska ne zna za kiks. Od 2015. godine, Hrvati su pobedili u sve četiri utakmice. Padali su u nizu Rusija (3:1), Slovačka (3:1), Slovenija (3:1) i Jermenija (1:0).

20.43 - Ivana Knol povela navijanje.

20.41 - Hrvatska je nadmašila očekivanja na prethodna dva prvenstva, ali da li to može da ponovi i na trećem uzastopnom turniru?

20.40 - Dobro veče i dobrodošli na blog našeg portala posvećen utakmici prvog kola Svetskog prvenstva u kojem se sastaju Engleska i Hrvatska. Uz alo.rs pratite sva dešavanja iz Dalasa.