„Poludeću. Četiri prelepe devojčice.“

Reče ovo Nejmar u video-snimku objavljenom usred Mundijala (ovde imate sve na jednom mestu), kad je saznao da će dobiti još jednu ćerkicu. Istovremeno, Brazilci lude što je 34-godišnji as i dalje povređen i kao takav zauzima mesto u taboru „selesaoa“. Navodno dobro obavešteni novinari tvrde da neće biti spreman da odigra ni minut u grupnoj fazi. Mada je počeo da trenira...

A Neja, očigledno, zabole „leva trepavica“ zbog besa u domovini. Otac četvoro dece dobiće još jedno s Brunom Bjankardi, otkrila je 32-godišnja influenserka iz Sao Paola, koja je nedavno bila deo cirkusa oko objave spiska.

Nejmar, Bruna, njihove ćerke i njegov prvenac Davi Luka sedeli su u parku pokrivenih očiju i mazali se bojom. Kad su skinuli poveze, videli su na sebi roze, što je bio jasan znak...

- Poludeću. Četvrta devojčica. Osnovaću bend, biće „Spajs gerls“ - rekao je uz osmeh najbolji strelac reprezentacije Brazila svih vremena čija je sličica na telu gole navijačice.

Bruna i Nejmar su roditelji Mavi (2) i Mel (uskoro godina), a fudbalski as je otac i Davija Luke (14) iz veze s Karol Dantas, i Helene, koju je dobio s Amandom Kimberli u vreme kad je bio rastavljen s Brunom.

Bruna je s ćerkicama u Americi, bila je na prvom meču protiv Maroka u Njujorku, samo nije imala priliku da vidi Nejmara u igri. Ali redovno ga bodri u kampu Brazila, bila je i juče.

„Obnavljanje energije“, napisao je fudbaler uz fotku s ćerkicom na treningu.