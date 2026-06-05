Kako izgleda album godine? Ne muzički, onaj koji euforično zaokuplja i staro i mlado uoči fudbalskih šampionata. Izgleda tako da se Mesi i Ronaldo smeše na grudima, a Vinisijus...

Kerolaj Čaves je pretvorila sebe u živi „Panini“ album prekrivši golo telo sličicama. Od stopala do vrata ima ih, veli ta 25-godišnja influenserka, više od 1.000!

„Ko je ikad video ljudski foto-album za Svetsko prvenstvo? Ali, ne biste ga želeli jer je to mnogo više posla nego s običnim albumom. Fotograf i prijatelj su došli da pomognu i proveli smo sate i sate, ali ovim je pokrenuta moja kandidatura za muzu Mundijala 2026, hoću li uspeti? Članci s mojim fotografijama kruže svetom, nisam znala da će imati toliki uticaj. Jeste li pronašli svog omiljenog igrača?“, napisala je Čavesova na Instagramu, gde ima armiju fanova od 5,6 miliona.

Potom im je postavila izazov navijačima koji još pamte šta se desilo s Ronaldom noć uoči finala 1998.

„Da li ste videli gde su Vinisijus i Nejmar? Ko ih prvi pronađe, neka javi“.

Brazilka je - slučajno, hm? - na grudi stavila dvojicu najboljih fudbalera ovog veka. Lionel Mesi krasi jednu stranu, a Kristijano Ronaldo drugu. A njen zemljak Vinisijus Žunior, koga je šutnula devojka, ima ulogu smokvinog lista!

Internet zvezda je, razume se, izazivala brojne komentare:

„Pitam se da li je dobila retku nalepnicu stadiona koju sam tražio da upotpunim svoju kolekciju“, „Nikad nisam želeo da budem fudbaler više nego sad, samo da bih mogao da budem na tvom telu“, „Album godine“...

Brazil na Mundijalu startuje 13. juna protiv Maroka u Nju Džerziju, možda je Kerolaj vidimo i tamo...

Čaves je, inače, poznata po objavljivanju smelog sadržaja na mrežama, pozirala je za dansko izdanje „Plejboja“, ima nalog na Onlifansu, a diči se i titulom mis Bumbum, koju je 2025. dobila za najbolju zadnjicu Brazila.

Da bi uverila zle jezike, devojka iz države Minas Žerais, koja živi u Rio de Žaneiru, da je njena zadnjica obima 126 centimetara prirodna, uradila je rendgenski snimak koji danas uramljen krasi njenu dnevnu sobu.