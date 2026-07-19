Fudbaleri Španije i Argentine igraju finale Svetskog prvenstva.

Ušlo se u samu završnicu regularnog dela, kada je Argentina ostala sa igračem manje.

Tada je nakon jednog od brojnih napada "crvene furije", na sredini duela došlo do žustrog duela Enca Fernandeza i Paua Kubarsija, kada je vezista "gaučosa" oštro faulirao protivničkog defanzivca.

Slavko Vinčić mu je tada pokazao drugi žuti karton i put u svlačionicu. Bunili su se Argentinci, ali slovenački arbitar nije promenio odluku i branilac titule će do kraja biti sa igračem manje.