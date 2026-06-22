Austrijska atletičarka Patricija Bruninger izaziva mnogo pažnje svojim objavama na društvenim mrežama.

Patricija ređa uspehe na društvenim mrežama zbog svojih fotografija, ali joj ne manjka ni uspeha na borilištima.

Prošle godine je na Evropskom timskom prvenstvu treće divizije bila treća u štafeti 4 x 100, potom osvojila srebro na 100 metara Balkanskom prvenstvu do 20 godina u Krajovi, da bi na Evropskom prvenstvu za starije juniorke (do 20 godina) u Tampereu takmičenje završila u polufinalu na 100 metara.