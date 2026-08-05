Zvaće se Kendrik. Ne, Endrik još nije postao otac, ali je sa Gabrijeli obnarodovao ime prvenca. I to pred 120 gostiju, a putem mreža - uostalom, to je zaduženje njegove supruge - saznao je i ceo Brazil.

Suprotno običajima nekih drugih naroda, pa i našeg, 20-godišnji fudbaler Real Madrida i pet godina starija influenserka nedavno su slavili dolazak na svet njihovog prvog deteta! I, dabome, podelili fotografije s događaja u Sao Paulu.

„Hvala ti, Isuse. Slavimo dolazak na svet naše najveće ljubavi“, napisala je na Instagramu Gabrijeli Miranda, za kojom su se okretali mnogi Brazilci.

Svečana sala je bila dekorisana u nijansama lavande i plavog jorgovana, a budući roditelji su srećni i ponosni pozirali ispred džinovskog medveda. Na ogromnoj torti je bilo nekoliko meda, kao i poruka: Kendrik.

Brazil, dakle, čeka dolazak na svet prvenca njihovog četvrtog najmlađeg reprezentativca svih vremena koji se proslavio time što je isprašio Hrvate.

Reprezentativac Brazila i manekenka su u braku od septembra 2024. kad su organizovali luksuznu svadbu u Madridu. Gabrijeli je objavila da je trudna u aprilu ove godine, a onda redovno pokazivala stomak na društvenim mrežama i na javnim događajima. Bila je i na Mundijalu, gde je bodrila „karioke“ u Endrikovom žutom dresu.

Mladi napadač je sad na pripremema Reala i već trese mreže, postigao je gol u trijumfu nad Fjorentinom 2:0.