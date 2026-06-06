Sin fudbalera i nezaposlene majke morao je deo detinjstva s braćom i sestrama da provede u sirotištu. Danas je najveća mlada zvezda Brazila, koja je ispunila jedan od snova da zaigra na Mundijalu.

Endrik je, veli, želeo da postane i profesionalni fudbaler, kako bi porodicu otrgao od siromaštva, i da igra za Real. I sve to je postigao s 19 godina. Dvadesetu će napuniti dva dana posle finala šampionata u SAD, Meksiku i Kanadi. Ko zna, možda i s titulom prvaka sveta, jer, njegovi snovi se, eto, ostvaruju...

- Sećam se da sam svojevremeno rekao da mi je puno ime Endrik Felipe Moreira de Souza Atakante (napadač). Oduvek sam to govorio, ne znam zašto. A danas sam napadač - rekao je najmlađi izabranik Karla Ančelotija za predstojeći Mundijal.

Čuveni žuti dres je prvi put obukao sa 17 godina.

- Kad obučete brazilski dres, to vas transformiše. Ne trčite samo za sebe, već za milione ljudi u Brazilu. To je najbolji tim na svetu, koji ima najviše osvojenih svetskih prvenstava. Moramo da damo živote za reprezentaciju - dodao je klinac koji je razvalio Hrvatsku i postao junak nacije.

Endrik i Rajan, mlađi samo 13 dana, prvi su tinejdžeri pozvani u „selesao“ za Mundijal još od Ronalda 1994, koji se četiri godine kasnije misteriozno slomio uoči finala.

- Nacionalni tim nije samo jedna osoba, sastoji se od celog tima i cele nacije. Moramo da budemo ujedinjeniji. Svi su spremni da preuzmu odgovornost i svi smo budućnost nacionalnog tima. Nadam se da svi mogu da pomognu Brazilu.

Endrik će, pored cele zemlje, najveću podršku ipak imati od supruge Gabrijeli Mirande, s kojom očekuje prvo dete.

„Neka bog bude s tobom, ljubavi moja, u svakom trenutku. Neka ti da snagu, samopouzdanje, zaštitu, mnogo mudrosti na terenu. Nikad ne zaboravi koliko te je bog blagoslovio dosad, kako su njegove ruke učinile da se sve ovo desi i dozvolile ti da živiš ovaj san. Sve je to i tvoja zasluga, zaslužio si to. Uživaj u svakom trenutku. Ti si samo dečak koji želi da igra fudbal. Ja i naša beba ćemo navijati za tebe. I možeš biti siguran da će naša podrška biti najveća od svih. Volim te, Endriče“, napisala je 25-godišnja manekenka i influenserka.

Endrikova pet godina starija supruga je drugom objavom na Instagramu, pretpostavljaju Brazilci, poslala poruku svekrvi Sintiji Ramos.

„Samo jednom ćeš iskazati nepoštovanje prema meni kao majci. Potom gubiš pristup moj sinu, vestima o njemu i prisutnost u našim životima“, napisala je lepotica s 1,8 miliona pratilaca na toj mreži.

Slavni Bebeto je posavetovao Endrika da gol(ove) na Mundijalu slavi kao on na šampionatu 1994. koji su Brazilci osvojili trijumfom na penale protiv Italije.

- On je predodređen da bude veliki. Nadam se da će dati gol, a onda bi trebalo da pošalje poruku svom sinu i ženi. Na kraju krajeva, porodica je sve - rekao je Bebeto, koji je na tom SP pogotke slavio ljuljanjem bebe.

A na treningu „selesaoa“ Endrik umalo nije zadobio povredu. Pošto je veštom fintom prošao Kazemira, iskusni vezista ga je pokosio. Srećom po mladog napadača, a i selektora Ančelotija, okršaj nije eskalirao. Niti je napadač Reala povređen.

Fanovi na mrežama navode mogući razlog žestokog uklizavanja zamenika kapitena samo nekoliko dana pre starta Mundijala. Kazemiro je, naime, nedavno za Endrika rekao da „još nije deo naše grupe“, a sad je jedan od navijača njegov start komentarisao porukom: „Zavist je ku*va“.