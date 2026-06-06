Nepozivanje Morgana Gibs-Vajta u ekipu Tri lava za predstojeći Mundijal zabolelo je engleske navijače. I on sam se još oporavlja od udarca Nemca. Istina, trenutno mu je lepše nego Kejnu i društvu, koji se prže na suncu Floride.

Saigrač Nikole Milenkovića je bio prvi strelac Notingema u minuloj sezoni, kao vezista je 18 puta zatresao mrežu, ali to nije bilo dovoljno da mu Tomas Tuhel uruči kartu za SAD, Meksiko i Kanadu. Pre 26-godišnjaka jamajčanskog porekla pozvao je trojicu mlađih (Skot 22, King i Nvaneri po 19), koji tek čekaju na debi za reprezentaciju.

Asu „šumara“ sigurno i dalje nije pravo zbog takve odluke selektora Engleske, ali za utehu - uživa u društvu najlepše devojke na svetu, kako su Britni de Vilijers opisali njeni fanovi. Vajtova verenica, s kojom ima sinove Grejsona i Hejsa, objavila je na Instagramu serijal fotografija s odmora.

„Moje omiljeno doba godine“, napisala je lepotica iz Južne Afrike, koja na toj mreži ima 270 hiljada pratilaca, a na Tiktoku više od 600 hiljada.

Pored pohvale da je najlepša, majka dvojice dečaka je zavredela još komentara:

„Gledajući vatru, moj anđele“, „Toliko si lepa“, „Nerealno“, „Savršena devojka“...

Moglo bi da se doda i da je lek za bol. Gibsovu, dabome.

Britni de Vilijers, takođe 26-godišnjakinja, deli na mrežama tutorijale za šminkanje i vlogove o načinu života. Uz to je i model. A mogla je da bude advokat. Diplomu pravnika svakako ima, pa možda jednog dana batali ulogu kreatorke sadržaja na društvenim mrežama.