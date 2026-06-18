Najbolji svetski atletičar Armand Duplantis je oženio svoju dugogodišnju partnerku, manekenku Dezire Inglander na glamuroznoj ceremoniji održanoj 12. juna u dvorcu Šato de Kastelar na jugu Francuske.

Ovaj par se verio u oktobru 2024. godine, a na proslavi su bili porodica, prijatelji, kao i brojne poznate ličnosti iz sveta sporta.

Među gostima su se našla i neka od najvećih imena svetskog skoka s motkom. Na slavlju su bili Grk Emanuil Karalis, jedan od Duplantisovih najbližih prijatelja na atletskoj sceni, Australijanac Kurtis Maršal, kao i dvostruki svetski šampion Sem Kendriks iz SAD. Tu je bio i Janik Siner koji je privukao posebnu pažnju.

Italijanski teniser je Duplantisov dobar prijatelj. Njih dvojica često provode vreme zajedno i viđani su na brojnim sportskim i društvenim događajima, a prijateljski odnos održavaju i njihove partnerke, pošto je devojka prvog reketa sveta Lejla Hasanović, danska manekenka poreklom iz Bosne i Hercegovine.

Društvene mreže nisu brujale samo o mladencima, već i o fotografiji Sinera sa proslave koja je privukla veliku pažnju. Na njoj se vidi da Italijan jedva stoji na nogama pored Monda, a koju je na društvenim mrežama navodno objavio, a potom i izbrisao jedan od Mondovih prijatelja. Izveštaji sa svadbe kažu da se Italijan jeste opustio uz alkohol, iako pouzdanost same fotografije nije potvrđena.

Podsetimo, Siner je u maju doživeo šokantnu eliminaciju u drugom kolu Rolan Garosa od Huana Manuela Serundola nakon što mu je pozlilo u završnici trećeg seta. Nakon toga je odlučio da odmori, a deluje da se sada prilično opustio.

Naredni turnir na kom će nastupiti je Vimbldon koji počinje 29. juna, gde će braniti titulu.