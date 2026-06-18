KOšarkaši Crvene zvezde iza sebe imaju neuspešnu sezonu. Crveno-beli su osvojili samo trofej u Kupu Radivoja Koraća, dok su u Evroligi i ABA ligi doživeli bolne eliminacije u plej-inu od Barselone, odnosno u polufinalu od Partizana.

Nakon neuspeha u okršaju sa najvećim rivalom je došlo do smene trenera i Saša Obradović je napustio klub, ali to nije donelo boljitak, pošto je usledio poraz od Spartaka u polufinalu Superlige Srbije.

Jasno je da će na Malom Kalemegdanu biti promena u igračkom kadru tokom leta, a čuveni trener i poznati analitičar Vlade Đurović je komentarisao predstojeći prelazni rok.

On je u razgovoru za Sportski Žurnal istakao da bi Miloš Teodosić mogao da odigra veoma važnu ulogu u sportskom sektoru.

- Očekujem da će biti dobro. Važno je što je Teodosić tu. Mnogi mi kažu: ‘Jeste, bio je veliki igrač, ali je početnik kao funkcioner’. Mislim da će napraviti dobar posao i želim mu to. Mislim da će biti dobar tandem sa Navarom, ali moraju dobro da razmisle o dovođenju igrača - rekao je Đurović, pa dodao:

- Bolje je angažovati dva igrača za pet miliona, koji će da prave razliku, kao što je Silvan Francisko radio u Zalgirisu. On je imao slabiji tim od Crvene zvezde, a doveo ga je na peto mesto. Kodi Miler Mekintajer na deseto.

Zatim je pričao o konkretnim imenima kada je Zvezda u pitanju.

- Ne mislim da Davidovac mnogo može da pomogne, da napravi razliku, ali eto kao naš bolje da je tu nego neki Nigerijac. Neke igrače može Teodosić da vrati na ime. U Beogradu je jeftinije živeti nego u Parizu ili u Monaku. Eto, imamo Nemanju Nedovića, Vasilije Micić je dobio velike pare… Ne bih dao toliki novac da sam u Crvenoj zvezdi, ali će jednog dana Micić videti da nije to to, da može da se vrati. Imamo mi naših igrača u Megi i u FMP-u - zaključio je Đurović