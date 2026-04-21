Vlade Đurović je već neko vreme u centru pažnje. Njegovi komentari posle utakmica Crvrene zvezde često dižu veliku prašinu.

Pozanti trener ima više nego bogatu karijeru, a priseti se priče iz 1999. godine i načina na koji je dobio otkaz dok je bio trener u Belgiji. Bio je u belgijskom klubu Okapi Alstaru ali...

-To se dogodilo 1999. tokom bombardovanja Srbije. Iako nisam mogao da smislim Slobodana Miloševića, teško mi je padalo da se o nama Srbima govori kao o talogu čovečanstva pa sam novinaru jednih uglednih novina objasnio da je Madelin Olbrajt jako frustrirana žena, mala, ružna, nikakva - rekao je Đurović za "Večernji list".

Sve su saznali čelnici kluba.

- Rekao sam da je deo mladosti provela u Beogradu, u kojem je uvek bilo lepih žena, pa na nju niko nije obraćao pažnju. Rekao sam i da je ružna babetina pa mi je, po izlasku intervjua, predsednik rekao da moram da napustim klub.

Ko je bila Medlina Olbrajt? Američka političarka i diplomata, rođena 1937. u Pragu. Kao državna sekretarka u administraciji Bila Klintona bila je snažan zagovornik akcija NATO-a, uključujući bombardovanje SR Jugoslavije 1999. Preminula je 2022. godine. Srbi je nikako nisu voleli...