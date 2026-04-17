Gde je Zvezda izgubila šansu za plej-of? Poznati košarkaški trener Vlade Đurović oko toga nije imao dilemu i vrlo emotivno je pričao u studiju TV Arena Sport:

-Dva poraza od Partizana su istog ranga kao porazi od Makabija i Bajerna. Druga utakmica protiv Partizana i Partizanova čista, zaslužena pobeda ostvarena je pred navijačima Zvezde. A ona prva je bila protiv Partizana pred njegovim navijačima, ali usred situacije sa Obradovićem, u kojoj navijači Partizana nisu ni navijali - naglasio je Đurović o Zvezdinih 21-17.

Nastavio je u istom ritmu.

-Prema tome, vodiš 16 razlike i izgubiš, a sa tom jednom pobedom ne bismo sada imali ovakve kalkulacije, već potpuno drugačije. Osim toga, protiv Makabija, koga si dobio u Pioniru, izgubiš nakon što si imao tri šuta za pobedu i sva tri si promašio - dodao je Đurović.