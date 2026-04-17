Delovalo je da su prijatelji, a onda je delovalo da očima ne mogu da se vide... Danas imaju poštovanje jedan za drugog i trude se da u ovim godinama sve bude na nivou dve teniske legende.

I pored toga što Španac to nikada javno nije rekao, jasno je da je kroz godine ujedno i poraze mnogo promenio mišljenje o Đokoviću.

Na početku su se družili, ali... Ko je mogao da očekuje da će Srbin postati najbolji igrač svih vremena i čovek sa najvijše titula? Nije Rafa mogao da svari sve to nikada.

Kovid drama

Mnogi Đokovićevi navijači su zamerili Nadalu što je tokom frke u Australiji jako udario na Novaka. Tokom drame oko Australije, Nadal je rekao da je Đoković znao pravila i da svako mora da snosi posledice ako ih ne poštuje.

To je shvaćeno kao ogroman udrac na Đokovića.

Imitacije

Novak je bio poznati i po imitacijama. "Skinuo" je Rafu, ali... Čini se da njemu to nikada nije prijalo i da se dosta promenilo u njihovom odnosu od tada. Đoković jeste prelazio granicu, a to kao da je bio okidač za Nadala.

Optužbe za "foliranje"

Ponekad je Nadal indirektno komentarisao stvari poput medicinskih pauza ili prekida ritma igre. Nije imenovao Đokovića direktno svaki put, ali se često odnosilo na situacije u njihovim mečevima. Često je znao da komentarima pošalje jasnu poruku da Novak to radi namerno i da tako dobija mečeve.

Rivalstvo

Jasno je da Nadal nikada nije mogao da prežali šta se sve događalo na terenu i nikada mu nije bilo jasno kako gubi od Đokovića. Nije to mogao nikada da sakrije, ma koliko se trudio. Smetalo mu je što se pojavio Novak i što više nisu u priči samo on i Federer.

Kada se sve sabere, nikada nisu bili prijatelji, danas imaju poštovanje, ali... Jasno je šta Rafa stvarno misli.