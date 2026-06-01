Rafa se baš namučio, a poznati su detalji borbe.

"Imaš li vanzemaljca?", pita njegov trener, Karlos Moja, u jednom trenutku tokom sezone 2024, dok Rafael Nadal izuva patike kako bi mu fizioterapeut izmasirao stopalo.

U tom trenutku, Nadal skida čarapu i otkriva ogromnu izraslinu na risu levog stopala. Fizioterapeut je dodiruje i kaže: "Mekano je", dok se tim šali na račun takve izrasline.

Taj "vanzemaljac" je jedna od najšokantnijih slika u dokumentarnoj seriji, savršen primer tela uništenog do krajnjih granica. Jer, ništa nije nanelo više štete Nadalu od tog levog stopala - istog onog koje je puklo u oktobru 2005. i zamalo ga nateralo da se penzioniše sa samo 19 godina.

Netflix se vraća u jesen 2005. godine, kada je Nadal osvojio Masters 1000 u Madridu neverovatnim preokretom protiv Ivana Ljubičića (3-6, 2-6, 6-3, 6-4, i 7-6). Tokom tog meča, Španac je primetio nešto čudno u levom stopalu.

Nadal se vratio sa tog Masters kupa nesposoban da igra, ali ubeđen da će za nekoliko nedelja njegovo stopalo reagovati kao i pre. Međutim, to se nije desilo: sa tim stopalom nešto nije bilo u redu već godinama. "Pukotina" u Madridu bila je samo posledica.

-Shvatili smo da postoji hronična bolest skafoidne kosti. To je izuzetno retka bolest. Prikupili smo svu svetsku literaturu o tome, i u svim studijama slučaja nije postojao nijedan slučaj elitnog sportiste - priseća se u seriji Angel Ruiz-Kotoro, lekar koji je pratio Nadala tokom čitave karijere.