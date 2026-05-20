Nadal je često pio lekove protiv bolova.
Rafael Nadal iza sebe ima neverovatnu karijeru. Nesumnjivo, bila bi još bolja da nije kuburio sa brojnim zdravstvenim probmelima.
Sada je govorio o najtežim trenucima sa kojima se suočavao.
Otkrio je, između ostalog, kako je rizikovao 2012. godine i kako je imao pomoć psihijatra.
- Ne možete razumeti moju karijeru bez pominjanja faza kroz koje sam prošao, u smislu fizičkih problema. Zato mislim da je bilo važno da se o tome priča. Odatle ljudi takođe stiču predstavu o tome kakav je svakodnevni život profesionalnog tenisera. Pogotovo sa hroničnim problemom kao što je onaj koji sam imao od početka karijere. Tokom karijere sam imao problema sa mnogim delovima tela. Ali mislim da sve potiče od jedne stvari: mog stopala. Rešenje koje mi je omogućilo da nastavim da igram tenis bio je ortopedski uložak koji je ispravio tu povredu. Ali je poremetio ostatak mog tela. Dakle, mislim da su tu svi moji problemi počeli, iako mi je to omogućilo da imam dugu karijeru. Nešto što se 2005. godine, kada sam imao 19 godina, činilo završenim na nekoliko meseci. Uložak me je spasao od povrede stopala, koja je izazvala probleme u celom telu, ali mi je omogućio dugu karijeru - ispričao je Rafael Nadal za špansku "Marku" samo deo onoga što će biti objavljeno u dokumentarcu na "Netflixu".
- Postojalo je vreme kada sam živeo sa stalnim bolom. I bilo je mnogo dana kada sam se svađao sa svojim fizioterapeutom oko toga da li treba da uzimam antiinflamatorne lekove ili ne. I on je bio taj koji ih je imao, i ja bih ih tražio i on bi mi ih davao. I on je bio taj koji se brinuo o tome. A onda sam jednog dana rekao, kada kažete da postoji granica između dobra i zla, pa, sada sam ja taj koji odlučuje kada da uzimam antiinflamatorne lekove, kada da ih ne uzimam, koliko ću uzimati ili koliko neću. A oni praktično nisu ni primetili. Jednostavno zato što je bilo neprijatno što sam morao da pitam ceo dan kada sam znao da se druga osoba ne slaže sa tim. Ali, sa moje tačke gledišta, ili je to bilo ili ne bih igrao tenis. Dakle, kada kažem da postoji granica između dobra i zla, to je zato što na kraju znam da je to štetno za moje telo. U stvari, kao što sam rekao, imam dve perforacije u crevima od uzimanja toliko antiinflamatornih lekova. Ali da nije bilo toga, moja karijera bi bila potpuno drugačija. Psihijatar mi je dao lekove, gušio sam se u sopstvenoj pljuvački bez flašice vode - otkrio je Rafa.
Podsećamo, Nadal je karijeru završio 2024. godine.
