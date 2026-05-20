Rafael Nadal iza sebe ima neverovatnu karijeru. Nesumnjivo, bila bi još bolja da nije kuburio sa brojnim zdravstvenim probmelima.

Sada je govorio o najtežim trenucima sa kojima se suočavao.

Otkrio je, između ostalog, kako je rizikovao 2012. godine i kako je imao pomoć psihijatra.

- Ne možete razumeti moju karijeru bez pominjanja faza kroz koje sam prošao, u smislu fizičkih problema. Zato mislim da je bilo važno da se o tome priča. Odatle ljudi takođe stiču predstavu o tome kakav je svakodnevni život profesionalnog tenisera. Pogotovo sa hroničnim problemom kao što je onaj koji sam imao od početka karijere. Tokom karijere sam imao problema sa mnogim delovima tela. Ali mislim da sve potiče od jedne stvari: mog stopala. Rešenje koje mi je omogućilo da nastavim da igram tenis bio je ortopedski uložak koji je ispravio tu povredu. Ali je poremetio ostatak mog tela. Dakle, mislim da su tu svi moji problemi počeli, iako mi je to omogućilo da imam dugu karijeru. Nešto što se 2005. godine, kada sam imao 19 godina, činilo završenim na nekoliko meseci. Uložak me je spasao od povrede stopala, koja je izazvala probleme u celom telu, ali mi je omogućio dugu karijeru - ispričao je Rafael Nadal za špansku "Marku" samo deo onoga što će biti objavljeno u dokumentarcu na "Netflixu".

Nadal je često pio lekove protiv bolova.