Odbojkaši Srbije pobedili su u Sosnojevcu Poljsku sa 3:2, po setovima 23:25, 25:22, 28:26, 22:25, 16:14, u pripremnoj utakmici pred početak osme sezone Lige nacija.

Meč u Poljskoj trajao je 148 minuta, a najefikasniji u pobedničkoj selekciji bio je Veljko Mašulović sa 34 poena, Vuk Kulpinac je upisao 19 poena, a Nikola Brbović je zabeležio 15 poena.



U selekciji Poljske, aktuelnog olimpijskog vicešampiona, bolji od ostalih je bio Jakub Majhšak sa 15 poena.

Srbija se u drugom kolu u petak u Katovicama sastaje sa Bugarskom od 17.00, dok Poljska tri sata kasnije igra protiv Ukrajine.