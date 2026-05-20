Tim je gotovo kompletiran sa osam novih igrača, među kojima su četiri stranca: austrijski pivotmen Tobijas Vagner, beloruski levi bek Vladislav Kuleš, izraelski srednji bek Joav Lumbroso i špansko levo krilo Migel Sančez Migaljon.

Dodatak čine srpski reprezentativci Miloš Kos i Ilija Abutović, kao i tandem iz Metaloplastike, desni bek Brana Mirković i desno krilo Milija Papović.

Ipak, u Humskoj još uvek traže "jagodu na torti" – vrhunskog golmana.

Nakon odlaska Nikole Zorića, Partizan je ostao sa Andrejem Trnavcem, ali kako saznaje "Mozzart Sport", pregovori su u toku sa danskim asom Janikom Grinom.

Ukoliko se transfer realizuje, to bi bio najveći potez u istoriji srpskog rukometa – golman sa olimpijskim zlatom iz Rija 2016, dva zlata sa Svetskih prvenstava (2019, 2025) i bogatom karijerom u Magdeburgu i Pari Sen Žermenu mogao bi da obuče crno-beli dres.

Ipak, postoji "kvaka".

Grin je još zimus potpisao trogodišnji ugovor sa danskim Hej Elitom, ali neočekivani odlazak tog kluba u drugu ligu otvara priliku Partizanu.

Uprava crno-belih poslednjih dana intenzivno radi na završetku pregovora, s jasnim ciljem – da golman koji važi za jednog od najboljih na svetu stigne u Beograd i učini Partizan konkurentom u Ligi šampiona.