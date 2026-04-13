Izraelski rukometaš Joav Lumbroso potpisao je dvogodišnji ugovor sa Partizanom, saopštio je danas beogradski klub.

Lumbroso (25) je peto pojačanje Partizana za narednu sezonu posle Ilije Abutovića, Tobijasa Vagnera, Miloša Kosa i Migela Sančeza Migaljona. On igra na poziciji srednjeg beka.

Izraelski rukometaš trenutno nastupa za Dinamo iz Bukurešta, a prethodno je igrao za nemački Ajzenah, portugalsku Benfiku, francuski Limož i izraelski Makabi Rehovot. On je ove sezone u Ligi šampiona postigao 29 golova u dresu prvaka Rumunije.

- Uzbuđen sam i ponosan što novo poglavlje u svojoj karijeri započinjem u dresu Partizana, kluba sa sjajnom istorijom i istinskim pobedničkim mentalitetom. Vizija crno-belih za naredni period je jasna - visoke ambicije, snažna motivacija i cilj da se bude među najboljima u Evropi. Vidim sebe kao deo toga - rekao je Lumbroso, preneo je zvanični sajt Partizana.

- Radujem se što ću biti deo tima koji trenira jako svakog dana i konstantno se unapređuje. Uzbuđen sam jer ću imati priliku da radim sa Raulom Gonzalesom, jednim od najboljih trenera na svetu i nadam se da ću doprineti novim uspesima kluba. Partizan ima sjajne navijače, koji prave razliku kad god su na tribinama, i jedva čekam da osetim tu atmosferu na utakmicama. Siguran sam da uz njihovu podršku možemo da postignemo odlične rezultate i velike uspehe - istakao je Lumbroso.