Rukometaši Partizana su trijumfovali protiv Vojvodine i tako osvojili šampionski pehar.

Crno-beli su u drugojn utakmici finala plej-ofa Arkus lige savladali Novosađane na njihovom terenu, rezultatom 27:22.

Partizan je tako stigao do 11. titule državnog prvaka.

Parni valjak je od starta utakmice pokazao da žele da završe sezonu trofejom i to su i uradili.

Partizan je na poluvreme otišao sa prednošću od 14:11, da bi u nastavku potpuno preuzeo kontrolu nad susretom. Vojvodina je u prvih 20 minuta drugog poluvremena postigla svega pet golova, što dovoljno govori o tome koliko je odbrana gostiju bila čvrsta.

Junak velikog trijumfa bio je golman Partizana Trnavac, koji je briljirao među stativama i utakmicu završio sa čak 13 odbrana. Njegove intervencije u ključnim momentima nisu dozvolile domaćinu da se vrati u meč i predstavljale su jedan od glavnih razloga zbog kojih je trofej završio u Humskoj.

Crno-beli su do kraja rutinski sačuvali prednost i stigli do 11. šampionske titule u istoriji kluba, čime su prekinuli dominaciju Novosađana i vratili pehar namenjen prvaku Srbije u svoje vitrine.