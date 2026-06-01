Jedan od najboljih vezista svoje generacije Andres Inijesta započeo je novo poglavlje u karijeri, pošto je postao trener ekipe Gulf junajted iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Reč je o drugoligaškom klubu koji postoji svega sedam godina, a Inijesta će upravo na toj adresi napraviti prve korake u trenerskom poslu nakon završetka igračke karijere.

"Gulf junajted mi se čini kao idealno mesto za početak novog poglavlja. Fudbal mi je dao sve i sada želim da uzvratim kroz trening, edukaciju i rad sa mladim igračima koji imaju želju i talenat da daleko doguraju", rekao je Inijesta.

Legendarni Španac ne krije da mu je cilj da se razvija kao trener i postepeno gradi karijeru pored aut-linije.

"Želim da rastem kao trener, steknem iskustvo i stignem do Pro licence", poručio je osvajač četiri trofeja Lige šampiona i trostruki šampion sa reprezentacijom Španije.

Inijesta je tokom igračke karijere ostavio neizbrisiv trag u Barseloni i reprezentaciji Španije, a sada će pokušati da svoje bogato iskustvo prenese na nove generacije fudbalera.