Legendarni fudbaler iz Engleske, Kevin Kigen otkrio je da ima rak četvrtog stadijuma, što je najnaprednija faza i što znači da se bolest proširila i na druge delove nejgovog tela...

Porodica legendarnog fudbalera je već otkrila da se bori sa rakom u januaru, nakon što je ovaj čovek od 75 godina imao "dodatnu procenu tekućih abdominalnih simpoma", nakon čega je otišao i na lečenje, ali...

- Imao sam saobraćajnu nesreću i zbog toga sam morao na operaciju. Dok su me skenirali za operaciju, otkrili su da imam rak. Rekli su da imaju apsolutno vrhunskog lekara za borbu protiv onoga što imate, a to je rak četvrtog stadijuma. Zato sam otišao da ga upoznam. On je navijač Liverpula, tako da sam znao da neću hodati sam. Još sam ovde u ovom trenutku - rekao je Kevin Kigen.

On je tokom karijere igrao za Skantorp junajted, HSV, Sautempton, Njukasl, Blektaun i Liverpul, sa kojim je osvojio i Kup evropskih šampiona. Bio je i kapiten reprezentacije Engleske od 1976. do 1982. godine.

Posle karijere je dva puta bio trener Njukasla, dok je trenirao i Fulam i Mančester siti, a bio je i selektor Engleske.