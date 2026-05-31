Nekadašnji trener Partizana, Nenad Čanak, nije uspeo da dođe do iznenađenja u prvenstvu Litvanije, pošto je u polufinalu izgubio od Žalgirisa, rezultatom 103:90 i sa konačnih 3:0 ostao bez borbe za trofej.

Lijetkabelis je pružao otpore, ali je Žalgiris uspeo da pokaže kvalitet i da dođe do velikog finala, gde će braniti titulu osvojene prošle godine.

Jednostavno, Žalgiris je daleko bolji rival od ekipe koja je igrala Evrokup, pa se to i videlo na terenu u Žalgirio areni. Već na poluvremenu je Žalgiris imao prednost, vodili susa devet razlika i to su precizno čuvali do samog kraja.

Najbolji na meču bio je Mozes Rajt sa 25 poena, Tubelis je imao 20 poena i 10 skokova, Fransisko je postigao 14 poena, a Giedraitis i Ulanovas po 10. Kod Lijetkabelisa je najbolji bio Kulamae sa 22 poena, Danuševičijus je imao 15, Radičević 13, Mutić 11, a Furmavičijus 10.

U drugom polufinalu ekipa Neptunasa vodi protiv Juventusa sa 2:0.